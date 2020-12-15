Дети мигрантов. Не защитили родители, поможет соцслужба?

В Кыргызстане официально зарегистрировано более 80 тысяч детей мигрантов. Пока родители пытаются что-то заработать на чужбине, их дети, оставленные на родине, подвергаются насилию и жестокому обращению, совершают суициды, недоедают. Государство не может своевременно реагировать на все проблемы несовершеннолетних. Инициаторы новой редакции Кодекса о детях надеются, что создание новой социальной службы изменит ситуацию.

Живут у соседей впроголодь

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По словам директора ОФ «Центр права» Гульнары Шейшекеевой, уезжая в миграцию, люди оставляют своих детей в лучшем случае на попечение бабушкам-дедушкам, а в худшем — просто соседям, друзьям и даже малознакомым людям.

«Это безответственность! Даже мебель, дом, хозяйство, когда мы куда-то уезжаем, оставляем под чьим-то присмотром. А тут оставляют живого человека. Родители уезжают «ненадолго», а остаются на годы. Буквально недавно стал известен случай, когда пожилой бабушке оставили четырех внуков. Она получает маленькую пенсию, собирает коробки, чтобы их прокормить. Живут впроголодь. Кто должен помогать таким семьям?» — задалась она вопросом на встрече с журналистами.

Гуманитарная помощь носит разовый характер. Продукты, собранные волонтерами, завтра съедят, но проблема не решится.

«Мы считаем, что должна быть создана социальная служба по защите детей. Сегодня соцработа ведется только на уровне района, до айыл окмоту не доходят. Нагрузка на работников отделов по поддержке семьи и детей (ОПСД) очень большая. В некоторых районах на одного сотрудника приходится до 58 тысяч детей. Поэтому решать своевременно все вопросы и проблемы он не может, узнает о случившемся постфактум, — подчеркнула Гульнара Шейшекеева. — Работники новой службы будут проводить подомные обходы и знать, где и кому нужна помощь, предотвращать случаи с печальным исходом, решать проблемы на государственном уровне».

Вопрос в том, кто будет работать в этой службе и найдут ли для этого деньги.

Работы много, зарплата не очень

Для новой социальной службы, по сведениям Минсоцразвития, потребуется еще около 700 соцработников. Только на зарплату им ежегодно потребуется примерно 60 миллионов сомов.

Сегодня по республике трудится более 900 социальных работников. Они обслуживают на дому одиноко проживающих пожилых граждан, лиц с инвалидностью, а также семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (ТЖС). Разрываются.

«Это должны быть профессионалы своего дела с хорошей зарплатой. Только в этом случае они смогут выполнять свою работу в полном объеме. Работа с детьми очень тонкая», — отметила Гульнара Шейшекеева.

Однозначного ответа, где наберут новых профессионалов, пока нет. Один из вариантов — отправлять выпускников вузов на отработку. Но окончивших бюджетные отделения обычно не так уж и много. Да и работать в селах в тяжелых условиях желающих нет. Нужно быть готовым в любое время суток выехать к ребенку, попавшему в беду, забыв о своих планах и личных проблемах.

«Если число соцработников увеличится, то нагрузка снизится. Планируется, что на одного сотрудника будет приходиться 3 тысячи детей (по аналогии с участковым врачом или милиционером). А зарплата останется прежней, но 6 тысяч сомов на местном уровне — это очень хорошие деньги», — уверена Гульнара Шейшекеева.

Какой профессионал (чего ждут от сотрудников новой службы) захочет работать в селе за 6 тысяч сомов?

Как заставить оформлять опекунство?

Над этим вопросом в госорганах тоже давно ломают голову. Родители-мигранты зачастую оставляют своих детей родственникам или знакомым без каких-либо доверенностей.

По словам завотделом по развитию соцуслуг семье и детям Министерства труда и социального развития Назгуль Чолумовой, люди не оформляют опекунство, поскольку это не несет за собой никакой материальной поддержки. «Выплат нет, а ответственность есть. Выплаты бывают только в тех случаях, когда ребенок и ранее имел права на пособия — по инвалидности, к примеру», — пояснила она.

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«Юридически человек, у которого нет оформленного опекунства, приходится чужому ребенку никем. И если с несовершеннолетним что-нибудь случится, к примеру, нужно делать операцию, этот родственник ему никто, он не сможет дать даже согласие врачу на проведение операции», — заметила начальник управления Минюста Аида Курманбаева.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) еще в 2018 году призывал власти Кыргызстана как можно скорее рассмотреть введение обязательной опеки над детьми мигрантов. Вопрос повышения ответственности родителей за воспитание детей не раз поднимали и в парламенте.

За 2020-й в республике зарегистрировано более 80 случаев лишения родительских прав за уклонение от воспитания детей, оставление в опасности, жестокое обращение.

«Нужно усилить ответственность родителей, — считает и Гульнара Шейшекеева. — В случае если кто-то уехал и не оформил опеку, в следующий раз мы предлагаем запретить ему выезд до тех пор, пока не оформит документы. За рубежом есть представительства Кыргызстана, через которые можно передать нотариально заверенный документ».

Нужны приемные родители

Новая редакция Кодекса о детях также предполагает постепенное искоренение детских учреждений интернатного типа. Детей, находящихся в ТЖС, планируется передавать под опеку родственникам, в фостерные семьи либо направлять в учреждения семейного типа.

Институт приемных (фостерных) семей в стране развивают с 2014 года. Однако на сегодня из 200 обученных семей работают только 35. Некоторые отказываются уже на этапе обучения или после него. Кто-то понимает, что еще не готов.

«Многие загораются, услышав об оплате труда, а потом, когда говорим об их обязанностях и ответственности, передумывают. Поэтому на сегодня желающих работать не так много, как хотелось бы. В Бишкеке приемных семей всего две. Хороший опыт на Иссык-Куле и в Алае», — сказала Назгуль Чолумова.

В Минсоцразвития подготовили новый проект положения о приемной семье, предусматривающий увеличение выплат на содержание приемных детей и оплаты труда родителей. Это должно повысить интерес кыргызстанцев, ожидают в ведомстве.