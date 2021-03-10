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Общество

Кыргызские мигранты в России жалуются на отсутствие медстраховки для их детей

Граждане Кыргызстана, работающие в России, пожаловались на то, что члены их семей не могут получить полис ОМС (обязательного медицинского страхования). Об этом пишет издание media-mig.ru.

Как уточнили 24.kg в редакции, открытое письмо мигранты направили главе республики Садыру Жапарову во время его визита в Россию.

Кыргызстан входит в число стран Евразийского экономического союза, где свобода передвижения рабочей силы является одним из принципов. Кыргызстанцы, зарегистрировавшись в России, могут получить полис ОМС, однако их дети лишены такой возможности.

«В своем письме мигранты рассказали, с какими проблемами сталкиваются из-за этой ситуации. Например, некоторых детей отказываются брать в детские сады и школы, не допускают к участию в спортивных соревнованиях, родители вынуждены искать недорогие частные клиники, где уровень медицинского обслуживания не всегда соответствует стандартам. Зачастую этой ситуацией пользуются мошенники, которые предлагают за деньги оформить иностранцам фальшивый полис ОМС на детей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186010/
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