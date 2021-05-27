Кабмин просит отложить принятие Кодекса о детях. Депутаты не согласились

Кабинет министров предложил отложить рассмотрение новой редакции Кодекса о детях. Об этом на заседании парламента сообщил представитель кабмина в Жогорку Кенеше Алмаз Абытов.

По его словам, законопроект требует денежных средств. Также в связи с принятием новой Конституции необходимо привести все законодательство в соответствие с ней.

Несколько депутатов выступили против предложения чиновников, требуя принять документ. Они призвали подумать о продолжающемся насилии над детьми и о детях мигрантов.

По словам депутата Натальи Никитенко, для реализации проекта требуется 101 миллион сомов.

«Пусть лучше правительство изыщет средства. Введите цифровизацию, высвободятся средства. Системы защиты детей нет. Мы видим по количеству случаев насилия, что государство не срабатывает. Мы говорим, давайте создадим систему защиты. Правительство отвечает, давайте не сейчас — денег нет. Конституция защищает права ребенка. О каких 7 миллиардах говорит правительство? Это преувеличенные расчеты», — сказала она.

Кодекс о детях направлен на голосование в первом чтении.



