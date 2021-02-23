Уехать, чтобы вернуться, или Женское лицо кыргызстанской миграции

Женская миграция Кыргызстана одновременно отчаянная и успешная. Бросая вызов рискам, стереотипам и традициям кыргызстанки за границей продолжают покорять вершины и помогать близким.

В 800 тысяч человек оценило число кыргызстанцев, работающих за рубежом, Госслужбамиграции до коронавирусной пандемии. По другим данным, за границей работает около 13 процентов населения страны.

Точной информации о том, сколько среди них женщин, нет. В 2016 году в совместном докладе международной правозащитной организации FIDH и «Бир дуйно Кыргызстан» указано, что только в России 40 процентов мигрантов из Кыргызстана — женщины. А по данным Нацстаткома за 2018 год, в числе граждан, находящихся на заработках за пределами страны, 18 процентов — женщины, причем половина из них в возрасте 20-29 лет.

Иногда они возвращаются, чтобы развивать бизнес в Кыргызстане. Журналист 24.kg поговорила с двумя успешными предпринимателями, которые после долгой работы за границей приехали на родину и создали здесь новые рабочие места. От торговли в России до туристического бизнеса в Кыргызстане

Бизнесвумен, меценат Бурул Аманова прожила в России 20 лет. Она окончила вуз в Магнитогорске, там же они с мужем решили осесть и строить бизнес, когда поняли, что на родине глубокий экономический кризис и нет надежды найти работу.

«Сначала мы возили из Кыргызстана мед. Потом фрукты, овощи и товары народного потребления. Начинали с одной точки, со временем открыли 12 магазинов по всему Магнитогорску. Начали привозить товары из Китая и Эмиратов», — вспоминает Бурул Аманова.

Фото Бурул Амановой

Вместе с супругом они не только занимались бизнесом, но и старались поддержать соотечественников, которые приезжали на заработки. Когда число мигрантов выросло, решили открыть общественный фонд, чтобы уже официально представлять интересы кыргызстанцев.

«Помогали работой, даже давали деньги, чтобы начали торговлю. В нашем доме постоянно кто-то жил, пока у них не появлялась возможность снимать жилье. Помню, один раз помогли парню, который попал в рабство. Мы его вызволили, купили ему билет и отправили в Бишкек», — рассказывает Бурул Аманова.

В 2007 году, чтобы дети не потеряли связь с родиной, семья приняла решение вернуться в Кыргызстан.

Но начинать свое дело здесь оказалось нелегко. Бюрократия и постоянные проверки тормозили развитие бизнеса.

«Мы выбрали сразу несколько направлений — начали производить строительные материалы и открыли отель. Наши знакомые, которых мы привозили в Кыргызстан еще когда работали в России, восхищались природой, просто видом гор из окна. Поэтому решили работать в сфере туризма. Супруг устроился на госслужбу. Дети выросли, теперь они мне помогают», — говорит бизнесвумен. Заботы родины: строительство канала, ФАП и помощь малоимущим

Бурул Аманова обеспечивает работой 30-50 человек. Компании продолжают работать и во время пандемии. А сама бизнес-леди по-прежнему занимается благотворительностью. Несколько лет назад от их семьи районные больницы Нооката и Кадамджая получили машины скорой помощи. А жителям нескольких сел Кадамджая они ежегодно помогают очистить арыки и каналы после селевых потоков.

Фото Бурул Амановой

«Во время первой волны пандемии очень много было обращений. Продукты, деньги, лекарства — помогали чем могли. В регионы, местным властям отправляли еще средства дезинфекции. Отель отдали в качестве госпиталя для больных», — рассказывает меценат.

Когда ты кому-то помогаешь, все это возвращается вдвойне. Поэтому делайте больше добрых дел. Бурул Аманова.

Сейчас Бурул Аманова занимается строительством фельдшерско-акушерского пункта в селе Окна Кадамджайского района.

«Первый раз привлекла спонсора, раньше старалась своими силами. Арабский фонд поддержал мой проект. Кроме ФАП, вместе построим еще школу», — поделилась она планами. Успехи хрупкой девушки в большом городе

Фото Каныкей Батыровой

Предприниматель, бизнес-тренер Каныкей Батырова — тоже бывшая мигрантка. Она 8 лет проработала в Москве. В 20-летнем возрасте, оказавшись в мегаполисе, бралась за самую разную работу и копила деньги. Собрав стартовый капитал, стала партнером компании в сфере питания и торговли.

«Потом уж сама открыла фирму по грузоперевозкам. Через два года в Москве заработала свой первый миллион. Еще тогда решила вернуться на родину и открыть бизнес в Бишкеке. Но попались недобросовестные партнеры, пришлось свернуть дела в Бишкеке и снова все внимание сконцентрировать на Москве», — рассказывает Каныкей Батырова.

Творческие амбиции и стремление к саморазвитию привели ее в мир моды. Она прошла обучение у знаменитого дизайнера Вячеслава Зайцева и открыла собственный Дом моды, где трудятся наши соотечественники. Женская доля и новые бизнес-проекты

В 2018 году Каныкей вернулась в Кыргызстан. Создала семью, воспитывает сына. Продолжает обучать дизайнеров — теперь в бишкекском филиале своего Дома моды.

За последнее два года женщина открыла в общей сложности 8 успешных компаний, в которых трудоустроены около 50 человек.

Все они ориентированы преимущественно на женщин. Это цветочный магазин, кафе Sushi bar, женский бизнес-центр, кондитерская студия и третий филиал дизайнерской школы.

Есть еще бизнес-школа, где Каныкей Батырова обучает женщин предпринимательству, проводит бизнес-девичники и форумы. За ее плечами два фестиваля моды Moscow International Fest с участием знаменитых дизайнеров из России. Третий пройдет в этом году в Бишкеке.

Фото Каныкей Батыровой

Сейчас она готовится ко второму бизнес-форуму по женскому предпринимательству Bosswomen.

«Мы ждем представителей торгово-промышленной палаты Турции, Казахстана. В его рамках пройдет ярмарка и множество полезных выступлений», — обещает Каныкей Батырова.