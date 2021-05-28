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Общество

Более 83 тысяч детей мигрантов зарегистрировано в Кыргызстане

В Кыргызстане зарегистрировано 83 тысячи 197 детей, чьи родители находятся в миграции. Такие данные 24.kg озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, не все они оказались в трудной жизненной ситуации. На учете по итогам первого квартала 2021 года состоит только 1 тысяча 457 детей, находящихся в ТЖС.

Напомним, депутаты приняли в первом чтении проект новой редакции Кодекса о детях. По словам инициаторов, законопроект улучшит систему защиты детей, а также повысит ответственность родителей — трудовых мигрантов — путем введения для них требования оформлять нотариально заверенную доверенность для временной опеки над ребенком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195596/
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