Более 83 тысяч детей мигрантов зарегистрировано в Кыргызстане

В Кыргызстане зарегистрировано 83 тысячи 197 детей, чьи родители находятся в миграции. Такие данные 24.kg озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, не все они оказались в трудной жизненной ситуации. На учете по итогам первого квартала 2021 года состоит только 1 тысяча 457 детей, находящихся в ТЖС.

Напомним, депутаты приняли в первом чтении проект новой редакции Кодекса о детях. По словам инициаторов, законопроект улучшит систему защиты детей, а также повысит ответственность родителей — трудовых мигрантов — путем введения для них требования оформлять нотариально заверенную доверенность для временной опеки над ребенком.