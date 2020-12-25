Чиновники-уголовники. За что сажают в СИЗО министров и депутатов?

Председатель Верховного суда Гульбара Калиева оказалась фигурантом уголовного дела. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что материалы уже направлены в дисциплинарную комиссию при Совете судей. Привлечь ее к ответственности можно только после решения комиссии.

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Кроме того, накануне стало известно, что к уголовной ответственности привлечен и некий депутат Жогорку Кенеша. Его имя глава спецслужб не раскрывает, но известно, что нардеп уже выплачивает ущерб государству.

Между тем еще одно громкое уголовное дело — в отношении экс-таможенника Райымбека Матраимова — тоже получило неожиданное продолжение. Выяснилось, что он полностью погасил установленный ущерб в 2 миллиарда сомов — частично отдал деньгами и недвижимостью. Квартиры, переданные в доход государства, Камчыбек Ташиев уже раздал своим подчиненным. О судьбе торгового центра, также отданного в счет погашения ущерба, пока ничего неизвестно. Сам Матраимов находится на свободе, Ташиев обещает, что скоро его дело передадут в суд.

В СИЗО содержатся десятки чиновников, бизнесменов и руководителей государственных органов.

24.kg решило напомнить, за что к уголовной ответственности привлекаются высокопоставленные лица.

Пьяные и за рулем

В марте бывший заведующий отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнест Молдошев избил сотрудника патрульной милиции.

Работник ЖК в нетрезвом состоянии выехал на своем авто Toyota Land Cruiser в город. Когда его остановили милиционеры, чиновник не подчинился их требованиям и уехал. Водителя удалось остановить через несколько кварталов.

Эрнеста Молдошева уволили за день до происшествия. Свердловский районный суд Бишкека освободил чиновника от наказания.

В июле советник бывшего полпреда Таласской области Марслатбек Шералиев сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался в больнице.

Фото 24.kg. ДТП с участием советника бывшего полпреда в Таласской области

Экспертиза выявила этиловый спирт не только в крови виновника ДТП, но и у погибшего.

Родственники утверждают, что скончавшийся Аскат Асыкулов не мог быть в нетрезвом состоянии, поскольку был набожным и пять раз в день читал намаз. Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы.

Скандал с радиочастотами

По уголовному делу о незаконной продаже радиочастот проходят несколько бывших и действующих чиновников. Скандал вокруг Госагентства связи разгорелся в мае. Первой была задержана экс-глава ведомства Наталья Черногубова, затем в СИЗО ГКНБ водворили зампредседателя Госкомитета информационных технологий и связи Максата Джылышбаева, учредителя «Ала-ТВ» Артура Халдарова и директора по стратегии и развитию компании Дмитрия Ветлугина, а также двух сотрудников спецслужб. На сделку со следствием пошли шесть фигурантов дела, их отпустили под домашний арест. В декабре это дело получило новый виток: задержаны экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев и заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамат Араев.

По версии следствия, руководители ведомства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТиС незаконно переоформили лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства.

В сентябре Финпол задержал экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. По версии следствия, бывший чиновник и другие сотрудники Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес бюджету ущерб около 9 миллионов сомов.

Решением суда Космосбек Чолпонбаев должен содержаться в СИЗО-1 Бишкека, однако после операции он находится на лечении дома.

Фото 24.kg. Космосбек Чолпонбаев

Отголоски выборов

Экс-председателя ГСБЭП Бакира Таирова водворили в СИЗО ГКНБ. Он будет содержаться под стражей до 2 февраля 2021 года. Бывший чиновник, по версии следствия, во время парламентских выборов вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. Они якобы предназначались для финансирования одной из политической партий.

По аналогичному обвинению задержан и Курманбек Дыйканбаев. По данным следствия, в период избирательной кампании в октябре 2020-го чиновник, действуя в интересах одной из политических организаций, вынудил руководителя одного из госпредприятий передать ему более 7 миллионов сомов под угрозой увольнения в случае отказа. Деньги чиновник использовал в ходе предвыборной кампании, тем самым злоупотреблял своим служебным положением. Курманбека Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ.

Золото для чекистов

ГКНБ расследует уголовное дело о контрабанде золотых изделий, где фигурируют бывшие два заместителя главы ведомства Дуйшенбек Чоткараев и Болот Суюмбаев. По версии следствия, в 2017 году одно из оперативных подразделений ГКНБ задержало 22 килограмма золотых украшений, незаконно ввезенных в страну. Тогда руководство ведомства незаконно распорядилось прекратить доследственную проверку и вернуть изъятую продукцию. Поставщики контрабанды привлечены к ответственности.

Дуйшенбека Чоткараева водворили в СИЗО ГКНБ, а Болот Суюмбаев объявлен в розыск.

Верни и спи спокойно

Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев вернул на баланс государства более 500 гектаров земли в Токтогульском районе. Ранее Финпол возбудил в отношении него уголовное дело по факту незаконного обогащения. После нескольких допросов Сарпашев вернул недвижимость стране.

Возвращает деньги в доход государства и жена депутата Акылбека Жапарова. ГСБЭП возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты налоговых платежей. Компания «МИС», принадлежащая ей, имея в своей собственности около 30 объектов недвижимости производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения, не производила обязательные платежи по страховым взносам и другим социальным отчислениям.

За последние несколько лет фирма супруги нардепа предоставляла нулевые отчеты по налогам, несмотря на наличие крупного оборота, и тем самым нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере на сумму 90 миллионов сомов.

«Липовый» диплом и ДТП с депутатом

В Первомайском районном суде Бишкека идет разбирательство по факту подделки диплома главы Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жиргалбека Сагынбаева. Уголовное дело по статье «Подделка документов» УК КР возбудили еще в 2019 году.

По версии следствия, Жиргалбека Сагынбаева зачислили в 1997-м в Кыргызский архитектурно-строительный институт (позже вуз переименовали в КГУСТА). Однако в 2000 году его отчислили за академическую неуспеваемость и неуплату за обучение.

По некоторым данным, Сагынбаев приобрел у неустановленных лиц поддельный диплом с присвоением квалификации «экономист», однако документ не соответствует установленным образцам.

Иссык-Кульский районный суд освободил от наказания виновника ДТП со смертельным исходом. Эльдияр Халмурзаев якобы оформил опекунство над несовершеннолетними детьми, поэтому суд применил амнистию. В автокатастрофе погибли четыре человека.

Одним из участников аварии был депутат БГК Темирлан Токобеков, но по делу он проходил лишь в качестве свидетеля. По официальным данным, депутат БГК в момент аварии был пассажиром BMW.

Аффилированные с Максимом Бакиевым

Финпол возбудил уголовное дело по факту коррупции. Следствие утверждает, что в 2016 году должностные лица аппарата президента, руководства ГРС, судьи и работники судебной системы, действуя в интересах ОсОО «Г.Э.», подделав дела и решения, незаконно сняли арест с имущества, принадлежащего аффилированным лицам Максима Бакиева.

Фигурантами дела являются экс-аким Октябрьского района столицы Константин Куценко, судья межрайонного суда Жыргал Нурмамбетов. По делу проходит и экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, но он пока свидетель.

Экс-глава Соцфонда Медер Ирсалиев подозревается в систематических поборах с территориальных подразделений ведомства. Он был задержан в ноябре. Решением суда он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 17 января 2021-го. До этого спецслужбы задержали его подчиненного — руководителя аппарата Соцфонда Акылбека Байдылдаева.

В декабре ГКНБ задержал судью Верховного суда Камиля Осмоналиева. Работник Фемиды подозревается в незаконном обогащении.

У судьи в собственности имеются коттедж в VIP-городке, квартира в элитном доме, коммерческие объекты в торговых центрах и многое другое. Все это Камиль Осмоналиев оформлял на подставных лиц.