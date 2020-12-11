ГКНБ сообщил подробности задержания экс-главы Финпола

Экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что Антикоррупционной службой установлен факт незаконного получения денег в особо крупном размере со стороны бывшего председателя Финпола от руководителя одного из государственных органов.

«В рамках досудебного производства установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш в октябре 2020 года экс-председатель ГСБЭП Бакир Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партий вынудил одного из руководителей госорганов передать ему деньги. В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по документированию аналогичных фактов получения денег со стороны Бакирова в том числе с объектов предпринимательства», — сообщили в ГКНБ.