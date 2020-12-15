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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Квартира в VIP-городке, коттедж. За незаконное обогащение задержан судья ВС КР

АКС ГКНБ установлены факты незаконного обогащения со стороны судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда КР Камиля Осмоналиева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что по факту было возбуждено досудебное производство. Установлено, что судья Камиль Осмоналиев был обязан декларировать свое имущество, доходы и расходы в соответствии с законодательством. Не имея соответствующих источников дохода, судья приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в VIP-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомобилей люкс-класса.

«Кроме того, установлены регулярные поездки судьи Камиля Осмоналиева и его близких родственников в курортные зоны ОАЭ, Турции, Азии и США. В рамках досудебного производства было установлено, что судья предоставил одной коммерческой организации незадекларированные деньги в сумме более $150 тысяч для осуществления совместной предпринимательской деятельности», — сообщили в ГКНБ.

Судья зачастую не производил регистрацию гражданско-правовых сделок в соответствующих государственных органах, а в отдельных случаях и вовсе оформлял необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, которые в свою очередь не имели каких-либо подтвержденных источников дохода.

В ведомстве также сообщили, что Камиль Осмоналиев своим решением отменил Декрет Временного правительства о национализации части имущества, принадлежавшего семье Максима Бакиева, тем самым нанес многомилионный ущерб государственным интересам. За это решение судья получил часть имущества, подлежащего национализации в качестве вознаграждения.

«14 декабря решением дисциплинарной комиссии при Совете судей представление генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности судьи было удовлетворено. Первомайским районным судом Бишкека судье Камилю Осмоналиеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ», — проинформировали в Госкомитете.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176674/
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