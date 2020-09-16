Чиновника Жогорку Кенеша, побившего милиционера, освободили от наказания

Экс-заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнеста Молдошева, побившего милиционера, признали виновным. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что при этом судья Свердловского районного суда Жыпара Сабырова, применив амнистию, освободила бывшего чиновника от наказания.

«Эрнест Молдошев признан виновным по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти». Его приговорили к трем годам лишения свободы со штрафом в 10 тысяч сомов. После применения амнистии обвиняемого освободили от наказания. Не согласившись с таким мягким приговором, пострадавший милиционер обжаловал это решение в Бишкекском городском суде», — сообщили редакции.

Напомним, Эрнест Молдошев обвинялся в избиении милиционера. В ночь с 24 на 25 марта сотрудник ЖК в нетрезвом состоянии выехал на своем авто Toyota Land Cruiser в город. Когда его остановили милиционеры, чиновник не подчинился их требованиям и уехал. Его все же задержали, бывший чиновник стал требовать, чтобы его отпустили, а затем напал на милиционера.

Эрнест Молдошев — сын экс-главы Погранслужбы генерал-майора Замира Молдошева.