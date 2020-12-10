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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывший зампредседателя ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск

Экс-заместитель председателя ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что в рамках досудебного производства по факту контрабанды золота были получены неопровержимые доказательства о причастности к этому преступлению Болота Суюмбаева. Последний неоднократно вызывался на допрос и для других следственных действий.

«В связи с неявкой Болота Суюмбаева следственными органами ГКНБ в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Экономическая контрабанда» УК КР. Он объявлен в розыск», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, ранее по делу о контрабанде золота задержан бывший сотрудник АКС ГКНБ. Кроме того, в деле фигурирует и экс-глава Антикоррупционной службы Дуйшонбек Чоткараев. Его допросили пока в качестве свидетеля.

В марте 2019-го Военная прокуратура начала расследовать несколько уголовных дел, связанных с контрабандой ювелирных изделий отдельными поставщиками в сговоре с сотрудниками ГКНБ. В 2017-м одно из оперативных подразделений ведомства задержало 22 килограмма золотых украшений, ввезенных в страну контрабандным путем. Тогда руководство ГКНБ незаконно распорядилось прекратить доследственную проверку и вернуть изъятую продукцию. Поставщики контрабанды привлечены к ответственности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176284/
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