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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Полпреда президента в парламенте Курманбека Дыйканбаева арестовали на два месяца

Полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Курманбек Дыйканбаев заключен под стражу в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

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Задержан полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев

Уточняется, что суд избрал меру пресечения Курманбеку Дыйканбаеву в виде ареста в СИЗО ГКНБ до 24 января 2021 года.

Напомним, Курманбек Дыйканбаев был задержан по факту злоупотребления должностным положением. По версии следствия, в период избирательной кампании в октябре 2020 года чиновник, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из госпредприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему более 7 миллионов сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа. Незаконно полученные деньги Дыйканбаев якобы использовал в ходе предвыборной кампании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174663/
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