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Происшествия

Столкновение BMW Х7 и Lexus на Иссык-Куле: число жертв увеличилось до четырех

Еще два человека, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Иссык-Куле, скончались. Об этом 24.kg сообщили в ГУОБДД МВД.

Таким образом, число жертв аварии у села Бактуу-Долоноту достигло четырех человек. Четвертый пострадавший скончался в реанимации. На месте ДТП скончались три человека, находившихся в седане.

7 июля недалеко от села Бактуу-Долоноту в Иссык-Кульской области столкнулись две иномарки, погибли два человека.

Стало известно, что в аварии пострадал депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков. Он сын депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева.

По данным ГУОБДД МВД, за рулем BMW Х7 был 23-летний житель села Арашан Чуйского района. Машина столкнулась с другой легковушкой Lexus, за рулем которой был бишкекчанин 1995 года рождения.

Сын Алиярбека Абжалиева доставлен в столицу и продолжает лечение в одной из больниц.

Директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков сообщил журналистам, что действительно поступил пациент по имени Темирлан Токобеков. У него диагностированы сотрясение мозга и перелом таза, но его жизни ничто не угрожает.

Близкие погибших заявили, что автомобилем BMW X7 управлял депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков — сын депутата парламента Алиярбека Абжалиева. По их мнению, предпринимаются попытки выставить виновным водителя Lexus.

Вероятно, данные ГУОБДД о том, что водителю BMW Х7 23 года, ошибочны. Темирлан Токобеков родился 6 мая 1994 года, то есть ему 25 лет.
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