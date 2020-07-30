Советник главы Таласской области сбил велосипедиста

В Таласской области пьяный советник полпреда сбил велосипедиста. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, ДТП произошло сегодня. «Предварительно, за рулем находился советник полпреда правительства в регионе Марслатбек Шералиев, он был пьян. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он в реанимации», — говорят очевидцы.

Пресс-службы УВД и ООБДД Таласской области пока недоступны для комментариев, как и полпред в регионе Марат Мураталиев.

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