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Агент 024

Советник главы Таласской области сбил велосипедиста

В Таласской области пьяный советник полпреда сбил велосипедиста. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, ДТП произошло сегодня. «Предварительно, за рулем находился советник полпреда правительства в регионе Марслатбек Шералиев, он был пьян. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он в реанимации», — говорят очевидцы.

Пресс-службы УВД и ООБДД Таласской области пока недоступны для комментариев, как и полпред в регионе Марат Мураталиев.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/161271/
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