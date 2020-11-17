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Происшествия

ГКНБ: За поборы задержан руководитель аппарата Соцфонда

АКС ГКНБ КР в рамках досудебного производства установлена группа должностных лиц Социального фонда, которые на систематической основе осуществляли денежные поборы с руководителей территориальных подразделений Соцфонда. Об этом сегодня сообщает пресс-центр государственного комитета.

«Следствием установлено, что организатором противоправных действий является руководитель аппарата Соцфонда А.Б., который через возможности координаторов фонда по областям принудительно собирал с каждого руководителя территориального подразделения денежные средства в крупном размере. При этом отдельные руководители во исполнение указаний А.Б. и полноценной выплаты требуемой суммы под видом различных расходов незаконно вывели денежные средства, размещенные на расчетных счетах Соцфонда и его структурных подразделений», — говорится в сообщении.

Подозреваемый А.Б. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие. Отметим, что на сайте Соцфонда руководителем аппарата со схожими инициалами значится Акылбек Байдылдаев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173419/
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