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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Космосбека Чолпонбаева водворили в СИЗО-1

Фото 24.kg. Экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев

Экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека. Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд столицы.

Космосбека Чолпонбаева арестовали на два месяца – до 15 ноября.

Известно, что бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев задержан сотрудниками ГСБЭП. Ранее Финпол возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Минздрава КР.

По версии следствия, руководящие лица Министерства здравоохранения, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165549/
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