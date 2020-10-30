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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Иссык-Атинском районе фирма Акылбека Жапарова уклонялась от выплаты налогов

Финансовой полицией выявлен факт уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере со стороны ОАО «МИС». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что компания «МИС», имея в своей собственности около 30 объектов недвижимости производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения по Иссык-Атинскому району, не производила обязательные платежи по страховым взносам и другим социальным платежам. За последние несколько лет фирма предоставляла нулевые отчеты по налогам, несмотря на наличие крупного оборота, и тем самым нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере на сумму 90 миллионов сомов.

Основные акционеры компании — офшорная компания E.C.L. и гражданка Дж.А.Б. Фирма сдает в аренду помещения под университет, частную школу, магазины, аптеки, стоянки для грузовых авто, производственные цеха, очистительные цеха, склады и другие коммерческие объекты и обязана предоставлять отчеты.

«ОАО в 2009 году с помощью отдельных высокопоставленных лиц получило бюджетную ссуду в размере 200 миллионов сомов из Госфонда развития экономики для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы. Компания должна была погасить кредит до 2012 года, однако эти средства были использованы не по назначению, но после продлевала срок возврата до 2025 года с пролонгацией и списанием начисленных процентов и санкций», — сообщили в Финполе.

Из собственных источников редакции стало известно, что ОАО «МИС» зарегистрировано в УГНС по Иссык-Атинскому району. По данным Минюста, акционерами компании являются 83 физических и два юридических лица. Основным акционером является офшорная компания Eurasia Capital Limited и Жапарова Анара Барыктабасовна — жена депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171345/
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