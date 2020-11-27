Совершившего смертельное ДТП советника губернатора осудили на три года

Советника экс-полпреда Таласской области Марслатбека Шералиева приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Такое решение принял Таласский городской суд. Известно, что Марслатбека Шералиева лишили прав на вождение автомобилем сроком на два года.

Напомним, 30 июля советник бывшего полпреда в Таласской области Марслатбек Шералиев сбил велосипедиста. Последний скончался в реанимации. Экспертиза якобы обнаружила в крови погибшего Аската Асыкулова алкоголь. Однако специалисты, давшие такое заключение, так и не явились в суд для дачи показаний.