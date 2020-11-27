09:04
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Совершившего смертельное ДТП советника губернатора осудили на три года

Советника экс-полпреда Таласской области Марслатбека Шералиева приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Такое решение принял Таласский городской суд. Известно, что Марслатбека Шералиева лишили прав на вождение автомобилем сроком на два года.

Напомним, 30 июля советник бывшего полпреда в Таласской области Марслатбек Шералиев сбил велосипедиста. Последний скончался в реанимации. Экспертиза якобы обнаружила в крови погибшего Аската Асыкулова алкоголь. Однако специалисты, давшие такое заключение, так и не явились в суд для дачи показаний.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174630/
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
В Панфиловском районе милиция задержала мужчину, сбившего насмерть пешехода
В Военно-Антоновке водитель «Лексуса» насмерть сбил пешехода
ДТП с Темирланом Токобековым. Прокуратура обжаловала приговор
Муфтий Кыргызстана поручил провести недельную акцию против аварий на дорогах
На автодороге Бишкек — Ош столкнулись легковая машина и грузовик
В Кочкорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка
В Бишкеке реанимобиль скорой помощи попал в ДТП
Глава Иссык-Кульской области Элчибек Джантаев попал в ДТП. Он в больнице
Служебная машина ГУОБДД попала в аварию
Жуткая авария в районе Канта. В больнице скончался 13-летний мальчик
Популярные новости
Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека Участки Максима Бакиева. Финпол задержал акима Октябрьского района Бишкека
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в&nbsp;Налоговой службе Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
Установлена личность мужчины, найденного повешенным в&nbsp;районе &laquo;Теплых ключей&raquo; Установлена личность мужчины, найденного повешенным в районе «Теплых ключей»
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;видеообращение приближенного Райымбека Матраимова В ГКНБ ответили на видеообращение приближенного Райымбека Матраимова
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
27 ноября, пятница
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уров...
08:44
Совершившего смертельное ДТП советника губернатора осудили на три года
08:30
Милиционеру подкинули наркотики и пытали. Правозащитники разбираются
08:25
Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома
08:23
В селе Первое Мая Бакай-Атинского района построят новую школу
26 ноября, четверг
23:01
The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Список субъективный
22:42
Тротуар на улице Боконбаева в Бишкеке травмоопасен
22:06
Вероника Исаева стала заместителем председателя ГКПЭН
21:45
Казахстан передал Кыргызстану ИВЛ-аппараты и медицинские маски