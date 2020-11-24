19:52
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержан полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев

По факту злоупотребления должностным положением задержан полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«ГКНБ ведется досудебное производство в отношении полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше в ранге заместителя руководителя аппарата главы государства», — уточняется в сообщении.

Следствием установлено, что в период избирательной кампании в октябре 2020 года Д.К., действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 миллионов сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.

Незаконно полученные денежные средства Д.К. использовал в ходе предвыборной кампании, тем самым злоупотреблял своим служебным положением, в своих корыстных интересах, с целью обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.

24 ноября 2020 года Д.К. был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 320 УК КР (злоупотребление должностным положением) и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Напомним, полномочным представителем президента в парламенте является Курманбек Дыйканбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/174337/
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ. Криминальный авторитет по прозвищу Чач до конца следствия останется в СИЗО
Главу Соцфонда Медера Ирсалиева на два месяца водворили в СИЗО ГКНБ
Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
В ГКНБ ответили на видеообращение приближенного Райымбека Матраимова
Сотрудники ГКНБ выявили коррупционную схему в Налоговой службе
Сотрудники ГКНБ задержали криминального авторитета по прозвищу Чач
ГКНБ задержал шестерых милиционеров, запытавших человека до смерти
В доме приближенного Райымбека Матраимова провели обыск
Задержан председатель Соцфонда Медер Ирсалиев
ГКНБ: В ближайшее время для кыргызстанцев будут вновь доступны визы в США
Популярные новости
Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны Кыргызская Народная Республика: предлагается изменить название нашей страны
Выборы президента. Учителя собирают подписи только в&nbsp;пользу Садыра Жапарова Выборы президента. Учителя собирают подписи только в пользу Садыра Жапарова
Каныбек Иманалиев о&nbsp;том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции Садыр Жапаров обещает раскрыть лицо главного противника проекта Конституции
Бизнес
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
Поговорим о&nbsp;простуде Поговорим о простуде
Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева Выезд запрещен! Обращение Женишбека Назаралиева
Приглашаем на&nbsp;мастер-класс для учителей русского языка и&nbsp;литературы Приглашаем на мастер-класс для учителей русского языка и литературы
24 ноября, вторник
19:45
В Баткене построят фитосанитарную лабораторию В Баткене построят фитосанитарную лабораторию
19:38
Задержан полпред президента в парламенте Курманбек Дыйканбаев
19:25
Жители Баткена жалуются на отключение электроэнергии. Ответ «Ошэлектро»
19:08
В Ноокате раздавали продукты от имени Садыра Жапарова. Факт зафиксировали в ЕРПП
19:02
Встреча Мадумарова с мигрантами. Генпрокуратура направила материалы в ЦИК