Задержан председатель Соцфонда Медер Ирсалиев

По уголовному делу о систематических поборах с территориальных подразделений Соцфонда задержан его председатель Медер Ирсалиев. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«АКС ГКНБ в рамках досудебного производства установлена группа должностных лиц Социального фонда, которые в целях незаконного получения материальных и иных благ, на систематической основе занимались поборами с руководителей территориальных структур Соцфонда. В рамках расследуемого досудебного производства получены неопровержимые сведения о причастности к незаконным поборам денежных средств председателя Социального фонда», — говорится в сообщении.

Фото из интернета. Председатель Соцфонда КР Медер Ирсалиев

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

17 ноября, напомним, в ГКНБ сообщили о задержании руководителя аппарата Соцфонда Акылбека Байдылдаева.