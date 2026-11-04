Минэкономики Кыргызстана передумало повышать акцизы на алкоголь. Проект отозван

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана отозвало проект постановления об изменении ставок акцизного налога на алкогольную продукцию. Документ, ранее размещенный на портале общественного обсуждения «Коом талкуу», направлен на доработку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о проекте изменений в постановление кабинета министров от 22 февраля 2022 года № 94, регулирующее применение отдельных положений Налогового кодекса.

Напомним, ранее предлагалось увеличить акциз на обычные вина с 25 до 100 сомов за литр, то есть в четыре раза. Для игристых вин, включая шампанское, ставка должна была вырасти с 50 до 100 сомов за литр.

Кроме того, документ предусматривал поэтапное повышение акцизов на крепкий алкоголь в последующие годы.

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Однако теперь в Минэкономики заявили, что опубликованный вариант проекта больше не является актуальным.

Ведомство обратилось к представителям СМИ с просьбой учитывать эту информацию при подготовке публикаций и внести соответствующие уточнения в ранее опубликованные материалы.

Причины, по которым потребовалась доработка проекта, министерство не уточнило. Также пока неизвестно, сохранятся ли предложенные ставки акцизов в новой редакции документа.