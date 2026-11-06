Жителям перешедшего из Узбекистана села Кара-Жантак выдали документы на дома

Жителям села Кара-Жантак Баткенской области выдали государственные акты на 295 жилых домов. Этот населенный пункт перешел из состава Узбекистана в Кыргызстан в результате делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Как сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента в Баткенской области, госакты жителям вручили при участии представителей местных властей.

Ранее жители села получили паспорта граждан Кыргызстана. Всего в Кара-Жантаке проживают около 1,2 тысячи человек.

Сейчас власти работают над развитием инфраструктуры села. В частности, началось строительство водопроводной сети протяженностью 14 километров. Стоимость проекта составляет 38 миллионов сомов.

Кроме того, подготовлен проект стоимостью 316 миллионов сомов для обеспечения села поливной водой. Его планируют реализовать в ближайшее время.

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Также ведется работа по строительству социальных объектов: под школу выделили 1,76 гектара земли, под детский сад — 0,6 гектара.

Напомним, в 2024 году село Кара-Жантак, ранее входившее в состав Ферганской области Узбекистана, перешло под юрисдикцию города Кадамджай Баткенской области. Это произошло в рамках соглашения межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

В июне 2026 года в состав Кыргызстана также перешли два бывших узбекских села — Чонгара и Таш-Тобо, расположенные в Ферганской области. В них проживают около 2,5 тысячи человек, преимущественно этнические кыргызы. Взамен Кыргызстан передал Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.