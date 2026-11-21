Основательница Wildberries Татьяна Ким покинула пост генерального директора маркетплейса. При этом она продолжит заниматься стратегическим развитием объединенной группы Wildberries и Russ (RWB), сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, место Татьяны Ким занял Алексей Куликов. Вместе с тем основательница маркетплейса перестала числиться в учредителях организации.

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Напомним, Евросоюз включил Татьяну Ким в санкционный список 16 ноября. Ограничения предусматривают заморозку ее активов в европейской юрисдикции, запрет на предоставление ей средств и экономических ресурсов, а также на въезд в страны ЕС.

В Совете Евросоюза объяснили решение тем, что Wildberries, по их утверждению, способствует снабжению российской армии, обеспечивая продажу товаров военного и двойного назначения. В обосновании также упоминаются сотрудничество маркетплейса с банком «ВТБ» и налоговые поступления от компании в российский бюджет.

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана рассказали, что санкции введены в отношении конкретного физического лица, а сам маркетплейс не включен в санкционный список ЕС.

« Тем самым санкции против Татьяны Ким не несут рисков либо ограничений на работу кыргызстанских компаний с Wildberries.

В министерстве добавили, что совместно с Национальным банком проводят усиленную работу по недопущению обхода санкционных ограничений. Банки контролируют входящие и исходящие платежи, в том числе расчеты с Wildberries, на предмет соблюдения санкционных требований Евросоюза.