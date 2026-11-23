В Кыргызстане халал-продукцию хотят обязать маркировать QR-кодами
В Кыргызстане предлагают ввести обязательную маркировку халал-продукции специальными QR-кодами и создать государственные реестры участников халал-индустрии. Законопроект о внесении изменений в Закон «О халал-индустрии в Кыргызской Республике» вынесли на общественное обсуждение.
Согласно документу, продукция и услуги, позиционируемые как халал, должны иметь сертификат соответствия и национальный знак «халал» со специальным QR-кодом.
Описание национального знака и порядок его использования утвердит уполномоченный государственный орган в сфере развития халал-индустрии.
Предлагается установить дополнительные требования к производству такой продукции. В частности, убой животных должен соответствовать ветеринарным нормам и стандартам халал. Аналогичные требования распространят на обработку, упаковку, хранение и транспортировку продукции.
Еще одно нововведение — создание системы государственных реестров в халал-индустрии.
В них планируют включать сведения о выданных сертификатах соответствия, аккредитованных органах сертификации, производителях и поставщиках халал-продукции и услуг, а также технических аудиторах.
Законопроект вводит понятие технического аудитора. Это эксперт, имеющий подтвержденную сертификатом квалификацию для проверки соблюдения требований халал. Им сможет быть как гражданин Кыргызстана, так и иностранный специалист.
В справке-обосновании отмечается, что изменения направлены на совершенствование регулирования халал-индустрии и приведение национальных требований в соответствие с международными и региональными стандартами.
Разработчики считают, что создание реестров позволит систематизировать информацию об участниках рынка, органах сертификации и выданных документах.
При этом, согласно справке-обоснованию, принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.