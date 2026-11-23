В Кыргызстане предлагают ввести обязательную маркировку халал-продукции специальными QR-кодами и создать государственные реестры участников халал-индустрии. Законопроект о внесении изменений в Закон «О халал-индустрии в Кыргызской Республике» вынесли на общественное обсуждение.

Согласно документу, продукция и услуги, позиционируемые как халал, должны иметь сертификат соответствия и национальный знак «халал» со специальным QR-кодом.

Описание национального знака и порядок его использования утвердит уполномоченный государственный орган в сфере развития халал-индустрии.

Предлагается установить дополнительные требования к производству такой продукции. В частности, убой животных должен соответствовать ветеринарным нормам и стандартам халал. Аналогичные требования распространят на обработку, упаковку, хранение и транспортировку продукции.

Еще одно нововведение — создание системы государственных реестров в халал-индустрии.

В них планируют включать сведения о выданных сертификатах соответствия, аккредитованных органах сертификации, производителях и поставщиках халал-продукции и услуг, а также технических аудиторах.

Законопроект вводит понятие технического аудитора. Это эксперт, имеющий подтвержденную сертификатом квалификацию для проверки соблюдения требований халал. Им сможет быть как гражданин Кыргызстана, так и иностранный специалист.

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В справке-обосновании отмечается, что изменения направлены на совершенствование регулирования халал-индустрии и приведение национальных требований в соответствие с международными и региональными стандартами.

Разработчики считают, что создание реестров позволит систематизировать информацию об участниках рынка, органах сертификации и выданных документах.

При этом, согласно справке-обоснованию, принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.