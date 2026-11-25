Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с первым заместителем председателя кабинета министров Кыргызстана Данияром Амангельдиевым. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях топливно-энергетического комплекса.

Заявлено, что отношения стратегического партнерства и союзничества, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, продолжают динамично расширяться, охватывая все новые сферы сотрудничества.

Важно и дальше последовательно развивать коммуникацию, укрепляя связи в энергетике, экономике и других направлениях, что позволит обеспечить выгоду всем сторонам, а также создать новые возможности для устойчивого развития обоих государств, отметил Александр Новак.

По его словам, Москва готова поддерживать регулярные контакты с Бишкеком и координировать усилия для реализации совместных проектов в энергетике и экономике.

В кабмине КР указывают, что особое внимание на встрече уделено взаимодействию в сферах энергетики и цифровизации.