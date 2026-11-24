В этом году в Кыргызстан удалось вернуть более 50 детей граждан страны, которые находились за рубежом, в том числе в России. Об этом сегодня сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Алмаз Имангазиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам.

По его словам, министерство совместно с органами внутренних дел разрабатывает механизм, который обяжет родителей, уезжающих на заработки за границу и оставляющих детей родственникам, юридически оформлять опекунство.

Это позволит повысить ответственность взрослых, фактически осуществляющих уход за детьми, и обеспечить защиту их прав.

Комитет заслушал информацию о деятельности министерства за 2025 год и январь — октябрь 2026-го.