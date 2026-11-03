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Данияр Амангельдиев обсудил в Москве совместные промышленные проекты с Россией

16:16, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айбек СУЛТАНОВ

Первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев встретился в Москве с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Стороны рассмотрели главные вопросы торгово-экономической повестки двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба кабмина.

Промышленная кооперация и интеграция в ЕАЭС

В ходе переговоров стороны обсудили расширение производственного сотрудничества между предприятиями двух стран, запуск совместных промышленных проектов и формирование устойчивых производственных цепочек с участием государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Собеседники подчеркнули высокую значимость взаимодействия в рамках интеграционного объединения для укрепления общего экономического потенциала и развития промышленной базы стран-участниц.

Таможенное взаимодействие и сертификация

Данияр Амангельдиев и Алексей Оверчук провели обмен мнениями о работе таможенных служб, совершенствовании таможенных процедур и повышении их эффективности ради роста объемов взаимной торговли.

Отдельным пунктом стороны рассмотрели совместную работу по пресечению случаев необоснованной выдачи документов об оценке соответствия продукции. По итогам встречи стороны договорились продолжить системную работу по укреплению торгово-экономических связей Кыргызстана и России.

 

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