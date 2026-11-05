За контрабанду до 2 миллионов сомов хотят отменить уголовную ответственность

В Кыргызстане предлагают повысить денежные пороги, при которых за экономическую контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей наступает уголовная ответственность. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях. Разработчики объясняют инициативу необходимостью пересмотреть наказания с учетом инфляции, роста стоимости товаров и изменения экономических условий.

Согласно законопроекту, порог значительного размера экономической контрабанды предлагается повысить с 500 тысяч сомов до 2 миллионов сомов.

Еще более существенные изменения касаются уклонения от уплаты таможенных платежей. Порог предлагают увеличить со 100 тысяч сомов до 1,5 миллиона сомов.

Таким образом, часть нарушений, которые сейчас могут повлечь уголовную ответственность, предлагают перевести в категорию административных правонарушений.

При этом ответственность за незаконные действия полностью не отменяют. За такие нарушения предусмотрят штрафы в соответствии с Кодексом о правонарушениях.

В справке-обосновании отмечается, что денежные пороги для экономической контрабанды не пересматривали с 2018 года, а первоначальные показатели для уклонения от таможенных платежей действуют с 2007-го.

За это время изменились стоимость товаров, валютные курсы и объемы внешней торговли.

По мнению разработчиков, действующие ограничения не всегда соответствуют экономической тяжести совершенных нарушений.

Проведенный сравнительный анализ показал, что в Кыргызстане денежные пороги уголовной ответственности за подобные преступления относятся к наиболее низким среди государств ЕАЭС.

Чтобы сохранить ответственность за нарушения, не достигающие уголовного порога, предлагается повысить административные штрафы.

В частности, за нарушение порядка таможенного декларирования предусматривается штраф в размере 5 тысяч сомов для физических лиц и 20 тысяч сомов для юридических.

За предоставление недостоверной предварительной информации, имеющей значение для таможенного контроля, предлагается установить штрафы в размере 5 тысяч и 13 тысяч сомов соответственно.

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Кроме того, штрафы за отдельные нарушения порядка временного хранения товаров и других таможенных процедур могут увеличиться в несколько раз.

За экономическую контрабанду при наличии отягчающих обстоятельств максимальный срок лишения свободы, напротив, предлагают увеличить с 5 до 6 лет.

Разработчики подчеркивают, что изменения направлены на разграничение административных правонарушений и уголовных преступлений в зависимости от тяжести и экономических последствий.

Законопроект находится на стадии общественного обсуждения.