Государственная таможенная служба Кыргызстана за январь — октябрь 2026 года обеспечила поступление в республиканский бюджет 156 миллиардов 600 миллионов сомов. Об этом председатель ГТС Улан Кимсанов сообщил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, план по сбору таможенных платежей на этот период составлял 142 миллиарда 600 миллионов сомов. Таким образом, таможенная служба перевыполнила план на 14 миллиардов сомов, или примерно на 9,8 процента.

Улан Кимсанов отметил, что увеличение поступлений связано с комплексными изменениями в работе ведомства, включая цифровизацию таможенных процедур, модернизацию пунктов пропуска, повышение пропускной способности границы и усиление борьбы с контрабандой.

По его словам, за 10 месяцев 2026 года сотрудники таможенной службы выявили более 19 тысяч нарушений таможенных правил. Около 400 выявленных фактов имели признаки преступлений, по которым возбуждались соответствующие дела.

В результате проведенной работы в государственный бюджет возмещено почти 1 миллиард 500 миллионов сомов.

Глава ГТС подчеркнул, что ведомство продолжит борьбу с контрабандой, уклонением от таможенных платежей и другими нарушениями, одновременно упрощая процедуры для добросовестных предпринимателей.

Напомним, по приведенным в начале эфира данным, общие доходы республиканского бюджета Кыргызстана за 10 месяцев 2026 года достигли 693 миллиардов 800 миллионов сомов, превысив план на 27 миллиардов 900 миллионов сомов.