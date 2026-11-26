В Кыргызстане при ввозе электромобилей в рамках льготной квоты таможенная пошлина не взимается, однако сохраняются расходы на оформление. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела технической поддержки информационных систем Государственной таможенной службы Калыбек Акматов.

По его словам, первоначально на 2026 год КР выделили квоту на беспошлинный ввоз 15 тысяч электромобилей. Впоследствии кыргызская сторона добилась ее увеличения вдвое — до 30 тысяч.

Представитель ГТС пояснил, что льгота по таможенной пошлине не освобождает от уплаты сбора за таможенное оформление. Дополнительные расходы возникают при обращении к брокерам за подготовкой и подачей деклараций. Размеры платежей он не уточнил.

Калыбек Акматов также признал проблемы с очередями на таможенных терминалах, связав их с ростом количества ввозимых автомобилей. По его словам, ведомство разрабатывает обновленную систему электронной очереди.