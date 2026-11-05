Штрафы на таможне увеличат, а за вывоз ценностей грозит до восьми лет тюрьмы
В Кыргызстане предлагают увеличить штрафы за нарушения таможенного законодательства, ужесточить ответственность за контрабанду и ввести отдельное уголовное наказание за незаконный вывоз культурных ценностей. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.
Документ предусматривает изменения в Кодекс о правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Закон «О прохождении службы в правоохранительных органах».
Штрафы за нарушения на таможне вырастут в несколько раз.
Согласно законопроекту, за нарушение порядка декларирования товаров предлагают установить штраф в 5 тысяч сомов для физических лиц и 20 тысяч сомов — для юридических.
За предоставление недостоверной предварительной информации о товарах или транспортных средствах предусмотрены штрафы в 5 тысяч сомов для граждан и 13 тысяч сомов — для организаций.
Увеличиваются санкции за нарушения правил временного хранения товаров, таможенного контроля и другие правонарушения.
Отдельные штрафы предлагают установить за уклонение от уплаты таможенных платежей. Их размер зависеть от суммы задолженности.
За незаконный вывоз культурных ценностей — до восьми лет лишения свободы.
Законопроект предусматривает введение новой статьи 285-1 Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС.
Наказание зависит от стоимости предметов:
- при стоимости до 100 тысяч сомов — штраф от 20 тысяч сомов до 50 тысяч сомов.
- при стоимости от 100 тысяч сомов до 500 тысяч сомов — штраф либо исправительные работы.
- при стоимости свыше 500 тысяч сомов до 1 миллиона сомов — штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет.
- при стоимости свыше 1 миллиона сомов — лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Если преступление совершала организованная группа либо оно касается предметов особой исторической, научной, художественной или национальной значимости, предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Еще одно изменение, не связанное напрямую с таможенными процедурами, касается руководителей правоохранительных органов.
Предлагается предоставить председателю кабинета министров — руководителю администрации президента право присваивать руководителям силовых ведомств и их заместителям специальные звания до полковника включительно без соблюдения обычной последовательности и сроков выслуги.
Основанием должны стать высокие и значимые для Кыргызстана достижения. При этом присваиваемое звание должно соответствовать занимаемой должности.
Кроме того, предлагается разрешить продлевать предельный возраст пребывания на службе руководителей правоохранительных органов и их заместителей на срок до пяти лет.
Законопроект также предусматривает пересмотр уголовной ответственности за отдельные виды контрабанды и нарушения таможенного законодательства.