Штрафы на таможне увеличат, а за вывоз ценностей грозит до восьми лет тюрьмы

В Кыргызстане предлагают увеличить штрафы за нарушения таможенного законодательства, ужесточить ответственность за контрабанду и ввести отдельное уголовное наказание за незаконный вывоз культурных ценностей. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает изменения в Кодекс о правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, Закон «О прохождении службы в правоохранительных органах».

Штрафы за нарушения на таможне вырастут в несколько раз.

Согласно законопроекту, за нарушение порядка декларирования товаров предлагают установить штраф в 5 тысяч сомов для физических лиц и 20 тысяч сомов — для юридических.

За предоставление недостоверной предварительной информации о товарах или транспортных средствах предусмотрены штрафы в 5 тысяч сомов для граждан и 13 тысяч сомов — для организаций.

Увеличиваются санкции за нарушения правил временного хранения товаров, таможенного контроля и другие правонарушения.

Отдельные штрафы предлагают установить за уклонение от уплаты таможенных платежей. Их размер зависеть от суммы задолженности.

За незаконный вывоз культурных ценностей — до восьми лет лишения свободы.

Законопроект предусматривает введение новой статьи 285-1 Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу ЕАЭС.

Наказание зависит от стоимости предметов:

при стоимости до 100 тысяч сомов — штраф от 20 тысяч сомов до 50 тысяч сомов.

при стоимости от 100 тысяч сомов до 500 тысяч сомов — штраф либо исправительные работы.

при стоимости свыше 500 тысяч сомов до 1 миллиона сомов — штраф либо лишение свободы на срок до 2 лет.

при стоимости свыше 1 миллиона сомов — лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если преступление совершала организованная группа либо оно касается предметов особой исторической, научной, художественной или национальной значимости, предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Еще одно изменение, не связанное напрямую с таможенными процедурами, касается руководителей правоохранительных органов.

Предлагается предоставить председателю кабинета министров — руководителю администрации президента право присваивать руководителям силовых ведомств и их заместителям специальные звания до полковника включительно без соблюдения обычной последовательности и сроков выслуги.

Основанием должны стать высокие и значимые для Кыргызстана достижения. При этом присваиваемое звание должно соответствовать занимаемой должности.

Кроме того, предлагается разрешить продлевать предельный возраст пребывания на службе руководителей правоохранительных органов и их заместителей на срок до пяти лет.

Законопроект также предусматривает пересмотр уголовной ответственности за отдельные виды контрабанды и нарушения таможенного законодательства.