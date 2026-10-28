USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

За 10 лет число лиц с инвалидностью в Кыргызстане выросло на 23 процента

10:37, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

За 10 лет число лиц с инвалидностью в Кыргызстане выросло на 23 процента. Об этом сегодня на круглом столе сообщила представитель Министерства труда, социального обеспечения и миграции Айнура Молдогазиева.

По ее словам, в настоящее время в республике проживает более 221 тысячи лиц с инвалидностью, в том числе 36 тысяч детей.

Это составляет 3 процента от общего количества населения страны.

Около 89 тысяч получают социальные пособия, еще 131,5 тысячи — пенсию по инвалидности. Средний размер такой пенсии составляет 9,6 тысячи сомов.

В бюджете Минтруда предусмотрено более 10 миллиардов сомов на выплату соцпособий по инвалидности, оплату труда соцработников и персональных ассистентов, обеспечение протезами, санаторно-курортное лечение и реализацию государственного социального заказа.

Материалы по теме

Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

В Бишкеке назвали худший район по доступности зданий для людей с инвалидностью

Влияние образования и места жительства на риск серьезных болезней изучили врачи

Более 7 тысяч пожилых и лиц с инвалидностью получают уход на дому в Кыргызстане

Институт омбудсмена объявит 2027-й Годом защиты прав людей с инвалидностью

Детям с синдромом Дауна подтверждать диагноз до 18 лет больше не надо

Более 90 тысяч кыргызстанцев страдают диабетом

Доля детей с ожирением растет: ВОЗ выпустила первые глобальные рекомендации

Эбола: Кения подтвердила первый случай заболевания

Число заболевших Эболой в Конго достигло 8 тысяч 544 человек

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

«Я никого не призывал голосовать за меня». Садыр Жапаров ответил на обвинения

 

Еще один претендент на должность президента подал заявление в ЦИК

 

Сыймык Жапыкеев успешно пересдал экзамен по кыргызскому языку

 

Плюс один. Предприниматель Акай Кыдыров намерен участвовать в выборах президента

 

Исхак Масалиев сдал тест на знание госязыка

 

Общество

Создать единый реестр доступности зданий предлагают в Кыргызстане

 

Киберапокалипсис. Возможен ли он в Кыргызстане?

 

В Бишкеке простились с Розой Айтматовой

 

Попытка захвата самолета Flydubai: власти ОАЭ наградили экипаж

 

Нарын: в Ак-Талаа открылась долгожданная школа

 

Работал в Узбекистане — стаж зачтут в Кыргызстане. Внесен законопроект о пенсиях

 

Атака на Иран

США предупредили страны Персидского залива о возобновлении войны с Ираном — СМИ

 

Агрессия извне в регионе. Тегеран, Исламабад, Анкара и Эр-Рияд созвали встречу

 

Иран стремится к укреплению многополярного мира, заявил президент страны

 

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Власть

В ЖК призывают заблокировать все порносайты в стране

 

Депутат настаивает: Не добавляйте сахар в меню школ и детсадов

 

Стало известно, кто возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах-2027 в КР

 

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

 

Жапаров изменил состав оргкомитета V Народного курултая. Кто вошел и кто выбыл

 

В Кыргызстане создадут единую платформу для проверки криптокомпаний на санкции

 

Ситуация вокруг Украины

Скандал между Киевом и Сеулом продолжается: Корея отзывает дипломатов

 

В ЕС недовольны звонком глав Финляндии и Норвегии Путину — не согласовали

 

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину: обсудили Украину

 

Зеленский подписал указ об усилении круговой обороны городов Украины

 

Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для ударов — Илон Маск

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине: что известно на сегодня

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18