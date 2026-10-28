За 10 лет число лиц с инвалидностью в Кыргызстане выросло на 23 процента. Об этом сегодня на круглом столе сообщила представитель Министерства труда, социального обеспечения и миграции Айнура Молдогазиева.

По ее словам, в настоящее время в республике проживает более 221 тысячи лиц с инвалидностью, в том числе 36 тысяч детей.

Это составляет 3 процента от общего количества населения страны.

Около 89 тысяч получают социальные пособия, еще 131,5 тысячи — пенсию по инвалидности. Средний размер такой пенсии составляет 9,6 тысячи сомов.

В бюджете Минтруда предусмотрено более 10 миллиардов сомов на выплату соцпособий по инвалидности, оплату труда соцработников и персональных ассистентов, обеспечение протезами, санаторно-курортное лечение и реализацию государственного социального заказа.