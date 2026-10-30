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В КР лекарства от государства получают только 25 из 47 детей с мышечной атрофией

17:16, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Кыргызстане зарегистрировали 47 детей со спинальной мышечной атрофией (СМА), однако государство обеспечивает необходимыми препаратами только 25 из них. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбек Букуев на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующий год.

Вопрос поднял депутат Таалайбек Сарыбашов. По его словам, несмотря на выделение средств Министерству здравоохранения, закупка лекарств затягивается. Депутат также обратил внимание на вопросы родителей к стоимости препаратов и попросил проверить, по какой цене государство их приобретает.

Нурбек Букуев сообщил, что один флакон препарата обходится в 411 тысяч сомов.

«У родителей есть сомнения. Они говорят, что если бы лекарства закупали по более низкой цене, на выделенные сейчас средства можно было бы обеспечить еще 10–15 детей. Проверьте этот вопрос. Пусть зарабатывают, но не на больных детях», — заявил Таалайбек Сарыбашов.

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Замминистра отметил, что «Кыргызфармация» создана для прямых закупок лекарств по более низким ценам. По его словам, если финансирование увеличат, препаратами смогут обеспечить и других детей с СМА.

Спинальная мышечная атрофия — редкое наследственное заболевание, при котором постепенно поражаются двигательные нервные клетки. Это приводит к ослаблению и атрофии мышц. Для лечения применяются дорогостоящие препараты.

В Кыргызстане ранее всем обществом собирали деньги на покупку препарата «Золгенсма» («Онасемноген абепарвовек») для трех детей с СМА. Стоимость одной дозы этого препарата оценивается примерно в 2,1 миллиона долларов. Это один из самых дорогих препаратов в мире.

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