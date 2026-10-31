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Вспышка Эболы: в Конго умерло более 5 тысяч человек

15:58, 31 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

С момента выявления последней вспышки вируса в Демократической Республике Конго подтверждено 5 тысяч 26 случаев смерти, а число заразившихся возросло до 10 тысяч 351. Об этом пишет DW со ссылкой на местные власти.

В настоящее время 1 тысяча 101 человек проходит лечение или находится на карантине. Еще 2 тысячи 788 человек, ранее заразившихся этой болезнью, выздоровели.

Эксперты полагают, что фактическое число жертв может быть выше, поскольку вирус мог распространяться незаметно еще с февраля — до того, как 15 мая была официально объявлена вспышка заболевания. Вызванная штаммом Бундибугйо болезнь быстро распространяется в ДРК. Случаи заболевания были зарегистрированы и в других странах региона.

Вирус легко распространяется и может долго оставаться незамеченным, поскольку некоторые его симптомы схожи с проявлениями других заболеваний. Эбола передается при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей и может вызывать тяжелую геморрагическую лихорадку.

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