США, Мексика и Боливия утратили статус стран, ликвидировавших корь, сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) призвала страны Северной и Южной Америки активизировать усилия по ликвидации заболевания на фоне продолжающегося распространения вспышек в нескольких регионах Западного полушария.

Северная и Южная Америка в свое время стали первым в мире регионом, ликвидировавшим корь. Они подтвердили этот статус в 2024 году после успешного прекращения эндемической передачи вируса в Венесуэле и Бразилии.

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Серьезным ударом по репутации региона стала потеря статуса в ноябре 2025 года вслед за устойчивой передачей инфекции в Канаде. Последующая утрата статуса Боливией, Мексикой и США свидетельствует о дальнейшем ухудшении региональной ситуации и делает путь к восстановлению еще более сложным.

По состоянию с начала года по 13 ноября в регионе зарегистрировано 58,2 тысячи подтвержденных случаев кори и 82 смерти, тогда как за аналогичный период прошлого года медики зафиксировали 12,8 тысячи случаев заболевания.

Корь является одним из самых заразных заболеваний в мире: один инфицированный человек может передать вирус 18 лицам.

Болезнь может вызывать тяжелые осложнения, включая пневмонию, энцефалит и слепоту, а также приводить к летальному исходу. Кроме того, перенесенная инфекция может ослаблять иммунную систему на протяжении нескольких месяцев.

На фоне сохраняющихся пробелов в охвате вакцинацией корь вновь распространяется во всем мире. Ряд стран Южной Америки уже сталкивается с затяжными вспышками заболевания.