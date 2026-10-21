Влияние образования и места жительства на риск серьезных болезней изучили врачи

Сколько лет человек учился, сколько зарабатывает и где живет — это может определять, насколько он подвержен риску рака, диабета, респираторных заболеваний или болезней сердца и сможет ли вовремя получить помощь. Таковы выводы нового доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это первая попытка систематически измерить неравенство в сфере лечения неинфекционных заболеваний (НИЗ) и факторов риска на глобальном уровне.

В докладе рассматриваются четыре основные группы НИЗ: рак, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные болезни и диабет. Авторы анализируют и главные факторы риска: употребление табака и алкоголя, ожирение и нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и загрязнение воздуха. Сравнивают не страны между собой, а группы населения внутри них.

Данные из стран с низким и средним уровнем дохода показывают, что у людей с более низким уровнем образования чаще встречаются гипертония и диабет.

Во многих государствах более бедные и менее образованные женщины реже проходят скрининг на рак шейки матки. Менее образованные мужчины чаще употребляют табачные изделия.

Многое зависит и от того, где живет человек. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода сельским жителям сложнее, чем горожанам, получить диагноз и лечение гипертонии или пройти скрининг на рак шейки матки. Сельские домохозяйства могут чаще подвергаться воздействию загрязнения воздуха внутри своих домов, а горожане — на улице.

Различия заметны и между мужчинами и женщинами. Мужчины чаще употребляют табак и алкоголь, а при гипертонии им реже ставят диагноз и назначают лечение. Женщины, в свою очередь, реже бывают физически активны, а ожирение среди них встречается чаще, особенно в государствах с низким и средним уровнем дохода.

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Свою роль играет и возраст. Молодым взрослым с гипертонией реже, чем людям старшего возраста, ставят диагноз и назначают лечение. С возрастом, как правило, падает физическая активность, а ожирение чаще всего встречается у людей 40-70 лет.

Люди с инвалидностью могут сталкиваться с дополнительными препятствиями на пути к профилактике, скринингу и лечению. Мигрантам же могут мешать получить медицинскую помощь финансовые, административные, языковые и иные барьеры.

Неравенство пронизывает все аспекты сферы человеческого здоровья, подчеркивают в организации. Сведения о нем могут помочь в разработке и реализации программ и политики в области борьбы с НИЗ. Эксперты ВОЗ призывают сделать услуги доступными для всех и устранить финансовые, географические и другие барьеры. Они предлагают вовлекать людей, живущих с НИЗ, в разработку решений и регулярно собирать данные о неравенстве.