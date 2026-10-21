USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

Влияние образования и места жительства на риск серьезных болезней изучили врачи

16:36, 21 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Сколько лет человек учился, сколько зарабатывает и где живет — это может определять, насколько он подвержен риску рака, диабета, респираторных заболеваний или болезней сердца и сможет ли вовремя получить помощь. Таковы выводы нового доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это первая попытка систематически измерить неравенство в сфере лечения неинфекционных заболеваний (НИЗ) и факторов риска на глобальном уровне.

В докладе рассматриваются четыре основные группы НИЗ: рак, сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные болезни и диабет. Авторы анализируют и главные факторы риска: употребление табака и алкоголя, ожирение и нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и загрязнение воздуха. Сравнивают не страны между собой, а группы населения внутри них.

Данные из стран с низким и средним уровнем дохода показывают, что у людей с более низким уровнем образования чаще встречаются гипертония и диабет.

Во многих государствах более бедные и менее образованные женщины реже проходят скрининг на рак шейки матки. Менее образованные мужчины чаще употребляют табачные изделия.

Многое зависит и от того, где живет человек. Во многих странах с низким и средним уровнем дохода сельским жителям сложнее, чем горожанам, получить диагноз и лечение гипертонии или пройти скрининг на рак шейки матки. Сельские домохозяйства могут чаще подвергаться воздействию загрязнения воздуха внутри своих домов, а горожане — на улице.

Различия заметны и между мужчинами и женщинами. Мужчины чаще употребляют табак и алкоголь, а при гипертонии им реже ставят диагноз и назначают лечение. Женщины, в свою очередь, реже бывают физически активны, а ожирение среди них встречается чаще, особенно в государствах с низким и средним уровнем дохода.

Читайте по теме
Каждый четвертый кыргызстанец страдает ожирением

Свою роль играет и возраст. Молодым взрослым с гипертонией реже, чем людям старшего возраста, ставят диагноз и назначают лечение. С возрастом, как правило, падает физическая активность, а ожирение чаще всего встречается у людей 40-70 лет.

Люди с инвалидностью могут сталкиваться с дополнительными препятствиями на пути к профилактике, скринингу и лечению. Мигрантам же могут мешать получить медицинскую помощь финансовые, административные, языковые и иные барьеры.

Неравенство пронизывает все аспекты сферы человеческого здоровья, подчеркивают в организации. Сведения о нем могут помочь в разработке и реализации программ и политики в области борьбы с НИЗ. Эксперты ВОЗ призывают сделать услуги доступными для всех и устранить финансовые, географические и другие барьеры. Они предлагают вовлекать людей, живущих с НИЗ, в разработку решений и регулярно собирать данные о неравенстве.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18