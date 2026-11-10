В Ошской области задержали мужчину с 5 килограммами гашиша
В Ошской области задержали мужчину, подозреваемого в распространении наркотиков. У него нашли гашиш афганского происхождения, сообщили правоохранители.
Операцию провели сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. У задержанного обнаружили и изъяли более 5 килограммов запрещенного вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, а также выявляют каналы незаконного оборота наркотиков.