В университетах Турции будут готовить лаборантов по генетике для Кыргызстана

В ходе конференции в Измире достигнута договоренность о бесплатной подготовке специалистов-лаборантов по генетике и медицинских генетиков из Кыргызстана в университетах Турции. Об этом 24.kg сообщил профессор Камчыбек Узакбаев.

По его словам, группа педиатров и других специалистов из КР приняла участие в международной конференции в Измире.

Отечественные доктора выступили с докладами по актуальным вопросам современной педиатрии, в частности, по стратегии снижения младенческой смертности и оказанию медицинской помощи детям при врожденных и генетических заболеваниях, по детской кардиологии и детской кардиохирургии, а также по состоянию здоровья и путям улучшения качества жизни детей в хлопкосеющих районах Кыргызстана.

«Между ассоциациями достигнута договоренность о бесплатной подготовке генетиков. В нашей республике таких кадров остро не хватает. Как подберем подходящие кандидатуры, по согласованию с Минздравом отправим специалистов на обучение», — отметил Камчыбек Узакбаев.

Кроме того, обсуждены и согласованы вопросы постоянного проведения научно-практических конференций по актуальным проблемам педиатрии, обмена передовым опытом с проведением мастер-классов турецких специалистов в КР.