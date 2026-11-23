История любви, которую Чингиз Айтматов рассказал миру почти 70 лет назад, продолжает покорять международную сцену. 22 ноября в Стамбуле, впервые в Турции, представили кыргызский мюзикл «Джамиля» по одноименной повести писателя. Показ состоялся в одном из главных культурных центров города — Atatürk Kültür Merkezi, и приурочен к предстоящему 100-летию со дня рождения Айтматова.

На сцене Türk Telekom Opera Salonu выступили артисты Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Зрителям представили музыкальную интерпретацию одного из самых известных произведений кыргызской литературы.

Стамбульская премьера стала продолжением международного турне мюзикла. Ранее постановку представляли в Москве, Алматы, Астане и Баку.

Перед началом спектакля состоялась официальная церемония, в которой участвовали представители дипломатического корпуса, государственных и международных культурных организаций.

С приветственными речами выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев, генеральный консул КР в Стамбуле Чынгыз Токтобеков, заместитель министра культуры, информации и молодежной политики КР Айбек Дайырбеков, генеральный директор Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова Кыргызбай Осмонов, генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев и президент Тюркского инвестиционного фонда Кубанычбек Омуралиев.

Одним из важных событий вечера стала церемония награждения артистов и создателей постановки. Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев вручил награды за достижения в области культуры и искусства исполнителям главных ролей.

Награды получили Айзада Муканбет кызы, исполнившая роль Джамили, Курал Чокоев, сыгравший Данияра, и Аксай Мукамбет уулу, воплотивший на сцене образ юного Сеита. Отмечен режиссер-постановщик мюзикла Болот Тентимишов.

Особую награду ТЮРКСОЙ «Алтын жылдыз» вручили генеральному директору Кыргызской национальной филармонии Кыргызбаю Осмонову. Награды организации удостоился и председатель совета директоров TANKIN Holding Тан Сипахи.

В основе мюзикла — повесть Чингиза Айтматова «Джамиля», впервые опубликованная в 1958 году. События произведения разворачиваются в кыргызском селе во время Великой Отечественной войны. Молодая Джамиля, муж которой находится на фронте, знакомится с Данияром. Постепенно между героями возникают чувства, которые заставляют их сделать непростой выбор между общественными ожиданиями и собственным счастьем.

Историю рассказывает юный Сеит, для которого отношения Джамили и Данияра становятся первым глубоким знакомством с любовью и человеческой свободой.

Мировую известность повесть получила в том числе благодаря французскому писателю Луи Арагону, назвавшему ее прекраснейшей историей любви. Произведение перевели на десятки языков, и оно стало одной из визитных карточек кыргызской литературы.

Музыку для мюзикла написал композитор Мурзали Жээнбаев, авторами либретто выступили Улан Зайнидин уулу и Болот Тентимишов. В постановке объединились вокальное исполнение, хореография, драматическое искусство и национальные музыкальные традиции Кыргызстана.

Показ в Стамбуле стал частью культурных мероприятий, посвященных наследию Чингиза Айтматова. В 2028 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя, чьи произведения продолжают объединять читателей и зрителей разных стран.

Мюзикл «Джамиля» продолжает знакомить международную аудиторию с кыргызской литературой и театральным искусством. После показов в городах Центральной Азии, России и Азербайджана постановка впервые вышла на турецкую сцену, представив зрителям историю, которая остается актуальной спустя десятилетия после публикации повести.