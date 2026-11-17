Правоохранительные органы Турции задержали гражданку Кыргызстана, подозреваемую в убийстве соотечественницы в Стамбуле. Об этом 17 ноября сообщил генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Чынгыз Токтобеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции.

По его словам, дело находится на контроле Генерального консульства, Министерства иностранных дел и посольства Кыргызстана в Турции.

Токтобеков уточнил, что подозреваемая является гражданкой Кыргызстана и в настоящее время задержана турецкими правоохранительными органами.

Сотрудники Генконсульства встретили родственников погибшей и оказали необходимое содействие в организации отправки ее тела на родину.

Напомним, трагедия произошла 5 ноября в районе Аксарай в Стамбуле. Во время конфликта между двумя гражданками Кыргызстана женщина А. Н., 1991 года рождения, получила ножевое ранение и скончалась.

По подозрению в совершении убийства задержана другая гражданка Кыргызстана. В настоящее время турецкие правоохранительные органы проводят расследование.

Генеральное консульство поддерживало связь с правоохранительными органами Турции и родственниками обеих женщин. Тело погибшей уже отправлено в Кыргызстан.