Народная артистка Кыргызстана Роза Аманова удостоена международной премии Küresel Sanat Ödülü («Глобальная премия в области искусства»). Церемония награждения состоялась в турецком городе Аланья в рамках VI Всемирной медиавстречи.

Мероприятие организовал Всемирный совет журналистов (Küresel Gazeteciler Konseyi). В нем приняли участие около 350 журналистов и представителей СМИ из 32 стран, а также общественные деятели, представители культуры и спорта.

Роза Аманова получила награду за выдающийся вклад в развитие искусства, сохранение национального культурного наследия и популяризацию кыргызской музыки.

Среди участников церемонии бывший президент Косово Вьоса Османи, известный турецкий футбольный тренер Фатих Терим, представители телеканала TRT AVAZ, авиакомпании Corendon Airlines и другие гости. Организаторы отметили вклад кыргызской артистки в сохранение и передачу будущим поколениям музыкального наследия своего народа.

Роза Аманова — народная артистка Кыргызстана, певица, исполнительница традиционной кыргызской музыки. Она известна исполнением народных песен и произведений под аккомпанемент комуза, а также деятельностью по сохранению и популяризации национального музыкального искусства.