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В трех жилмассивах Бишкека 5 ноября отключат воду

08:20, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

5 ноября будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 17.00 в жилые массивы «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек». Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Подача воды будет ограничена в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

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Временное отключение водоснабжения связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборах «Ак-Жар» и «Ак-Бата» на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.

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