В жилых массивах «Алтын-Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок» 20 ноября временно отключат питьевую воду. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

Водоснабжение прекратят с 08.00 до 20.00. Ограничения затронут жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты.

Отключение коснется территории в границах улиц Достоевского, Анкара, Ауэзова и железной дороги. Причиной станет реконструкция трансформаторной подстанции на водозаборе «Контррезервуары».

Жителей просят заранее запастись питьевой водой. Уведомления о плановых и аварийных отключениях также доступны в приложении «Мой город».