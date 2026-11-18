В селе Селекционном на 10 часов отключат воду
В селе Селекционном 20 ноября временно прекратят подачу питьевой воды, сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекводоканал».
Водоснабжение отключат с 10.00 до 20.00. Ограничения затронут жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, а также другие социальные и промышленные объекты.
Под отключение попадет территория в границах улиц Барпы Алыкулова, Махатмы Ганди (бывшая Селекционная), Эгиналиева и Омур.
В это время специалисты подключат новый трубопровод диаметром 273 миллиметра на улице Махатмы Ганди.
Жителей просят заранее запастись питьевой водой.