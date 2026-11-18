В селе Селекционном 20 ноября временно прекратят подачу питьевой воды, сообщили в муниципальном предприятии «Бишкекводоканал».

Водоснабжение отключат с 10.00 до 20.00. Ограничения затронут жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, а также другие социальные и промышленные объекты.

Под отключение попадет территория в границах улиц Барпы Алыкулова, Махатмы Ганди (бывшая Селекционная), Эгиналиева и Омур.

В это время специалисты подключат новый трубопровод диаметром 273 миллиметра на улице Махатмы Ганди.

Жителей просят заранее запастись питьевой водой.