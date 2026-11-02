В 7-м микрорайоне Бишкека не будет воды 3 ноября

3 ноября будет прекращена подача питьевой воды с 10.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Район отключения: 7-й микрорайон, дома 33, 34, 34/1, 35, 36, 37, 38, 38/1, 39, 40, 41, 43, 5Б.

Временное отключение водоснабжения связано с ремонтными работами на водопроводе.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой.