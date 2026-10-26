На юге Бишкека 27 октября отключат воду

В южной части Бишкека 27 октября с 09.00 до 00.00 временно отключат питьевую воду. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты в районе, ограниченном улицами Малдыбаева, Ахунбаева, Тыныстанова, Абдрахманова, Саманчина и 9-м микрорайоном.

Как сообщили в муниципалитете, водоснабжение приостановят для проведения ремонтных работ на водопроводе диаметром 300 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой и приносит извинения за временные неудобства.