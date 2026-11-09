В двух микрорайонах Бишкека временно отключат воду

В двух микрорайонах Бишкека 10 ноября временно прекратят подачу питьевой воды. Отключение продлится с 10.00 до 19.00. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

Воды не будет по следующим адресам:

10-й микрорайон: дома № 16–25, 9, 10, 11 и 17/1;

9-й микрорайон: дома № 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 46 и 40/1.

Отключение связано с работами МП «Бишкектеплоэнерго» по устранению засора на задвижке диаметром 100 миллиметров.

«Бишкекводоканал» просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой и приносит извинения за временные неудобства.

Уведомления о плановых и аварийных отключениях воды также можно получать через приложение «Мой город».