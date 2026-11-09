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24.kg

В двух микрорайонах Бишкека временно отключат воду

10:24, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

В двух микрорайонах Бишкека 10 ноября временно прекратят подачу питьевой воды. Отключение продлится с 10.00 до 19.00. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

Воды не будет по следующим адресам:

  • 10-й микрорайон: дома № 16–25, 9, 10, 11 и 17/1;
  • 9-й микрорайон: дома № 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 46 и 40/1.

Отключение связано с работами МП «Бишкектеплоэнерго» по устранению засора на задвижке диаметром 100 миллиметров.

«Бишкекводоканал» просит жителей и организации заранее запастись питьевой водой и приносит извинения за временные неудобства.

Уведомления о плановых и аварийных отключениях воды также можно получать через приложение «Мой город».

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