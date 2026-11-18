19 ноября в Новопавловке на 10 часов отключат питьевую воду. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Бишкекводоканал».

Водоснабжение будет прекращено с 10.00 до 20.00 в жилых домах, школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также на промышленных и других объектах.

Отключение затронет территорию, ограниченную улицами Ворошилова, Абаканской, Крупской, Степной, Северной, Усупбаева и Кок-Кыя.

Причиной временного прекращения подачи воды станут ремонтные работы на трубопроводе в новом корпусе школы-гимназии № 118.

В «Бишкекводоканале» просят жителей и организации заранее запастись питьевой водой и приносят извинения за доставленные неудобства.

В муниципальном предприятии также напомнили, что информацию о плановых и аварийных отключениях водоснабжения можно получать через мобильное приложение «Мой город».