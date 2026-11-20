Вопрос кыргызстанских паломников, которые застряли в Ташкенте по пути на умру, продолжают решать.

Как рассказал 24.kg руководитель отдела умры муфтията Азизбек Туташпаев, из 147 человек 47 вылетели для совершения умры.

По его словам, часть паломников решила самостоятельно продолжить поездку. Около 20 человек написали расписки о том, что будут следовать дальше самостоятельно и берут на себя ответственность за дальнейший маршрут.

По остальным паломникам сейчас уточняют число. Их планируют вернуть на родину.

Напомним, с 12 ноября более 100 кыргызстанских паломников, купивших путевки у компании «Нур Умра Трэвел», застряли в Ташкенте по пути в Саудовскую Аравию. У многих не было виз и авиабилетов. Главу туркомпании задержали в Бишкеке по подозрению в мошенничестве. По факту возбудили уголовное дело.