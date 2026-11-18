Духовное управление мусульман Кыргызстана призвало граждан до стабилизации ситуации воздержаться от поездок на умру через соседние страны и заранее уточнять информацию о предстоящем паломничестве.

Обращение связано с ситуацией в аэропорту Ташкента, где кыргызстанские паломники не смогли вылететь на умру. Вопросы их возвращения на родину обсудили на экстренном заседании межведомственной комиссии в ДУМК.

Призыв адресован как гражданам, получившим сертификаты через ОсОО «Нур Умра Трэвел», так и всем кыргызстанцам, планирующим совершить умру.

В муфтияте рекомендовали вылетать из аэропортов Бишкека и Оша.

По данным ДУМК, рейсы авиакомпаний SalamAir, Air Arabia и Flyadeal позволяют ежедневно отправлять паломников в Саудовскую Аравию.

На заседании также заслушали объяснения руководителя «Нур Умра Трэвел» Мирзат Кошоевой. Комиссия потребовала оперативно решить вопрос возвращения граждан в Кыргызстан. Представителей компании обязали выехать к паломникам и участвовать в урегулировании ситуации.

Кроме того, принято решение направить в Ташкент заместителя муфтия. Совместно с посольством Кыргызстана в Узбекистане он должен встретиться с соотечественниками.

Число паломников и причины, по которым они не смогли вылететь, в сообщении ДУМК не уточняются.

Отметим, что кыргызстанские паломники уже седьмой день не могут вылететь из Ташкента в Саудовскую Аравию.

16 ноября депутат Жогорку Кенеша Бурул Аманова сообщила, что 104 кыргызстанца с 12 ноября не могут вылететь из Ташкента в Саудовскую Аравию на умру. Большинство из них — жители Джалал-Абадской и Баткенской областей, среди которых есть пожилые люди и граждане с проблемами со здоровьем.

По словам депутата, паломники полностью оплатили поездку, затем дополнительно внесли по 100 долларов. Однако представители компании «Нур-Умра» потребовали еще по 400 долларов с человека за продолжение путешествия. Граждане отказались платить повторно.