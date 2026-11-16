Паломники из Кыргызстана застряли в Ташкенте. МИД взял ситуацию на контроль

Сотрудник посольства Кыргызстана в Узбекистане встретился в аэропорту Ташкента с более чем 60 кыргызстанцами, которые не могут вылететь на умру. Ситуацию с компанией — организатором поездки урегулируют совместно с Национальным агентством по делам религий и межэтнических отношений. Об этом сообщили в МИД.

О результатах ведомство пообещало сообщить дополнительно. Вопрос находится на контроле министерства.

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Напомним, ранее депутат Жогорку Кенеша Бурул Аманова сообщила, что с 12 ноября в Ташкенте ждут вылета в Саудовскую Аравию 104 граждан КР. По ее словам, большинство из них — жители Джалал-Абадской и Баткенской областей, в том числе пенсионеры и люди с проблемами со здоровьем.

Бурул Аманова заявила, что представители компании «Нур-Умра» предложили паломникам заплатить дополнительно по 400 долларов за продолжение поездки. Депутат также сообщила, что ранее граждане уже доплачивали по 100 долларов.

13 ноября Духовное управление мусульман Кыргызстана предупредило о жалобах на деятельность «Нур-Умра». По данным муфтията, фирма не зарегистрировала паломников в электронном приложении «Умра». Вопрос о ее деятельности передали на рассмотрение межведомственной комиссии.